Najviši crnogorski zvaničnici čestitali Mariji Vuković

Podgorica, (MINA) – Najviši crnogorski zvaničnici čestitali su atletičarki Mariji Vuković osvajanje srebrne medalje u skoku u vis na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

Predsjednik Milo Đukanović kazao je da se Crna Gora ponosi Marijom Vuković.

“Bravo Marija! Čestitke za osvojenu srebrnu medalju na Evropskom prevenstvu, najveći uspjeh crnogorske atletike do sada. Crna Gora se ponosi tobom. Siguran sam da su pred tobom nove visine, medalje i rekordi”, poručio je Đukanović u objavi na Tviteru.

Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da se radi o nevjerovatnom uspjehu za Mariju Vuković, crnogorsku atletiku i sport uopšte.

“Srebro zlatnog sjaja na EP. Ljestvica je visoko podignuta. Čestitam na najvećem ikad uspjehu za našu atletiku. Idemo dalje”, napisao je Abazović na Fejsbuku.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je da je Vuković još jednom osvjetlala obraz i pokazala da je istinska heroina crnogorskog sporta.

“Svi građani osjećaju ogroman ponos zbog Vaših velikih uspjeha, a posebno zbog večerašnjeg koji predstavlja najveći uspjeh crnogorske atletike. Sigurna sam da će država nastaviti da Vam pruža potrebnu podršku kako biste dosegli još veće visine i nastavili da nam pružate radost i ubuduće”, navela je Đurović na Tviteru.

