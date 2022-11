Nagrada filmu Put prazne šake priznanje i svim članovima Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Nagrada filmu Put prazne šake, režisera Miloša Todorovića, priznanje je i svim članovima Karate kluba Budućnost, generacijama koje su pisale njegovu istoriju, saopšteno je iz tog kluba.

Dokumentarni film Put prazne šake, posvećen počecima karatea u tadašnjem Titogradu, na jubilarnom 40. festivalu televizije, kulture, komunikacija i sporta SPORT MOVIES i TV 2022 u Milanu /40th Milano International FICTS Fest/ osvojio je prestižnu nagradu u konkurenciji 130 filmova sa pet kontinenata.

“U bogatoj istoriji 55 godina postojanja Karate kluba Budućnost, velikog broja medalja na prvenstvima svijeta, Evrope, Mediterana, Balkana, kao i mnogobrojnim internacionalnim turnirima, stiglo je još jedno veliko priznanje. Film o Karate klubu Budućnost osvojio je prvu nagradu u konkurenciji čak 130 filmova sa pet kontinenata”, piše u saopštenju podgoričkog kluba.

Navodi se da klub veliku zahvalnost duguje režiseru Todoroviću.

“Velika zahvalnost režiseru Milošu Todoroviću koji je realizovao projekat i donio nam ovaj veliki uspjeh”, piše u saopštenju.

Najavljeno je da Karate klub Budućnost za decembar priprema organizaciju proslave jubileja 55 godina (1967-2022) postojanja i jubilej 20 godina od osvajanja titule klupskog prvaka Evrope u Đeru (2002), što je prva evropska titula koju je osvojio jedan crnogorski klub.

Najavljena je i organizacija 43. Karate kupa Oslobođenja Podgorice koji će biti održan u velikoj dvorani Sportskog centra Morača 4. decembra.

