Na aukciji sakupljeno 7,7 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Na aukciji sportskih rekvizita, kao je dio akcije Zajedno do Pariza 2024, sakupljeno je 7.700 EUR.

Crnogorski olimpijski komitet (COK) i Rotari klub Kotor pokrenuli su akciju sa ciljem nabavke savremene medicinske opreme za rehabilitaciju od sportskih povreda.

Na aukciji u podgoričkom Hard Rock Cafeunašli su se “relikvije” jugoslovenskog i crnogorskog vaterpola i odbojke, preko dresa superstara Dalasa, Luke Dončića, crnogorske NBA zvijezde, Nikole Vučevića, nosilaca fudbalske reprezentacije, dresova “zlatnih lavica”, do olimpijske zastave Crne Gore sa Igara u Tokiju.

U divnom ambijentu, još jednom je poslata poruka da je sport izuzetno moćno sredstvo ujedinjavanja.

“Donatorska akcija nije završena – svi zainteresovani mogu poslati donacije na broj računa 530-25989-34 do 10. maja, kada je planirana kupovina opreme, koja će bizi spremna za upotrebu već na Olimpijskim igrama u Parizu”, saopštili su organizatori.

