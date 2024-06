Mrvaljević bronzana u Slovenj Gradecu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska džudistkinja Jovana Mrvaljević osvojila je bronzanu medalju prvog takmičarskog dana Evropskog kupa za juniore u Slovenj Gradecu.

Članica nikšićkog Onogošta savladala je u meču za treće mjesto i bronzanu medalju u kategoriji preko 78 kilograma Kanađanku Marijanu Karas.

Mrvaljević je u četvrtfnalu eliminisala Katerinu Acevsku iz Sjeverne Makedonije, dok je u polufinalnom duelu poražena od Rumunke Darije Tudoraš.

Rumunka je morala da se zadovolji srebrnim odličjem, nakon što je u finalu poražena od Izraelke Alme Juli Majšner.

Na pobjedničkom postolju našla se i Ukrajinka Dijala Semčenko.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, na programu su ostale težinske kategorije – 81, 90, 100 i preko 100 za muškarce, odnosno 48; 52 i 57 za djevojke.

Evropski kup u Sloveniji okupio je 321 takmičara iz 34 države.

