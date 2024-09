Mladost i Rudar neriješeno

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti i vodećeg Rudara igrali su na DG areni neriješeno 1:1, u šestom kolu Druge crnogorske lige.

Pljevaljski tim poveo je golom Ognjena Kasalica u osmom minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat, sedam minuta kasnije, Igor Vukčević.

Ubjedljiv je bio i Lovćen, koji je na trening kampu Fudbalskog saveza slavio protiv Koma 3:0.

Cetinjski tim do pobjede vodili su Nikola Draganić u 35, Božidar Bujiša u 85. i Lazar Stanišić u drugom minutu sudijske nadoknade.

Grbalj je u Radanovićima izgubio od Igala 2:0.

Do pobjede Igalo vodili su Aldin Adžović u 48. i Jasmin Muhović u 69. minutu.

Utakmica Iskra – Podgorca je odložena zbog obaveza koje je nekoliko fudbalera gostujućeg tima imalo u reprezentativnim selekcijama.

U ovom kolu slobodan je bio Ibar.

