Mladi košarkaši sa Litvanijom, Islandom i Slovenijom

Podgorica, (MINA) – Crnogorsku košarku na šampionatima Evrope u mlađim uzrasnim kategorijama predstavljaće šest selekcija, a žrijeb grupa za ta takmičenja održan je danas u njemačkom Freisingu.

Mlada muška reprezenzacija igraće na šampionatu u poljskoj Gdinji, od 13. do 21.jula, u grupi D, sa Litvanijom, Islandom i Slovenijom.

U grupi A su Grčka, Francuska, Poljska i Srbija, grupu B čine Njemačka, Izrael, Češka i Italija, dok su C grupi Turska, Španija, Sjeverna Makedonija i Belgija.

Muška juniorska selekcija igraće u B diviziji, na šampionatu u Skoplju od 26. jula do 4.avgusta.

Voljom žrijeba svrstana je u grupu A sa Rumunijom, Slovačkom, Bugarskom i Holandijom.

Grupu B čine Estonija, Švajcarska, Poljska, Mađarska, Island i Kosovo.

U grupi C su Bosna i Hercegovina, Irska, Češka, Ukrajina, Sjeverna Makedonija i Kipar, a grupu D čine Austrija, Norveška, Velika Britanija, Gruzija i Portugal.

U B diviziji su i kadeti, a Skoplje će od 8. do 17.avgusta biti domaćin šampionat za igrače do 16 godina.

Crnogorska selekcija igraće u grupi B, u kojoj su još Holandija, Island, Češka, Luksemburg i Kipar.

Grupu A čine BiH, Portugal, Mađarska, Švajcarska i Belgija, rivali u C grupi su Rumunija, Slovačka, V. Britanija, Irska, Danska, Norveška, a u D grupi Estonija, Ukrajina, Švedska, Austrija i Sjeverna Makedonija.

U ženskoj konkurenciji, mlada reprezentacija igraće A diviziju, u Viljnusu, od 6. do 14.jula.

Takmičiće se u B grupi sa Portugalom, Španijom i Švedskom.

U A grupu svrstani su Letonija, Francuska, Slovenija i Litvanija, grupu C čine Poljska, Italija, Turska i Finska, dok su D grupi Mađarska, Srbija, Njemačka i Izrael.

U konkurenciji košarkašica do 18 godina, crnogorska reprezentacija igraće B diviziju, na šampionatu u Ploještiju, od 2. do 11. avgusta.

Crna Gora je u grupi D gdje su još BiH, Rumunija, Švedska i Ukrajina. Grupu A čine Grčka, Bugarska, Irska, S. Makedonija i Norveška, u B grupi su Litvanija, Danska, Holandija i V. Britanija, a u C grupi Češka, Island, Slovačka i Austrija.

Kadetska reprezantacija, koja je prošle godine u Podgorici izborila A diviziju, igraće u Miškolcu od 16. do 24.avgusta.

Igraće u grupi D, u kojoj su još Belgija, Finska i Slovenija.

U grupi A takmičiće se Švedska, Italija, Hrvatska i Njemačka, rivali u B grupi su Izrael, Francuska, Mađarska i Grčka, a u C grupi Srbija, Španija, Letonija i Poljska.

