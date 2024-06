Mlada reprezentacija ponovo bolja od Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA) – Mlada muška košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je večeras u Podgorici, u kontrolnom meču, selekciju Sjeverne Makedonije 73:58 (20:15, 17:19, 14:22 i 22:12).

To je treći trijumf crnogorskih košarkaša u pripremnim mečevima.

Izabranici Dušana Dubljevića, koji su dobili i jučerašnji međusobni duel, odlučujuću prednost stekli su u trećoj četvrtini, nakon serije od 13:0 za vođstvo 59:46.

U posljednjoj dionici crnogorski košarkaši su održavali prednost i na kraju rutinski stigli do ubjedljivog trijumfa.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Danilo Lacmanović sa 16, dok je Vladimir Sudar ubacio 13 poena.

Kod Sjeverne Makedonije najbolji je bio Stojanoski sa 15 poena.

