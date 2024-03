Martinović petoplasirani u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Andrija Martinović kao petoplasirani završio je nastup na juniorskom Evropskom kupu u Sarajevu.

On je u meču za bronzanu medalju, u kategoriji do 100 kilograma, poražen od Vidaka Maljeviča iz Bosne i Hercegovine.

Martinović je na startu takmičenja eliminisao Muzafera Gulera iz Turske, dok je u drugom kolu pobijedio Njemca Ilijsa Kestera.

U polufinalu izgubio je od Estonca Jakoba Varesa, koji se kasnije domogao zlatnog odličja.

Srebrnu medalju juče je osvojila Jovana Mrvaljević u kategorijie preko 78 kilograma.

