Luka Bar i Herceg Novi u finalu

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Luke Bar i Herceg Novog igraće u finalu Kupa Crne Gore.

Luka Bar je u dvorani Topolica, u revanš meču polufinala, savladala Albatros 3:1 (25:22, 33:31, 25:22 i 25:10) i sa dva trijumfa izborio 15. finale Kupa Crne Gore.

Prvi duel u Igalu barski tim dobio je 3:0.

Herceg Novi, koji brani trofej, bio je ubjedljiv protiv Galeba u Baru 3:0 (25:15, 25:10 i 25:23).

Maksimalnim rezultatom dobio je i prvi duel pred svojim navijačima.

Finalni meč na programu je 30. marta.

