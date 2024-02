Ljumović objavio spisak za pripreme u Igalu

Podgorica, (MINA) – Selektor pionirske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Minja Ljumović, objavio je danas spisak igrača za pripreme u Igalu.

Na spisku, koji uglavnom činje fudbaleri iz klubova Udruženja klubova FSCG – Jug, nalazi se 33 igrača.

Na spisku su golmani – David Bojić (Arsenal), Luka Mićić (Bokelj) i Vasilije Bjelanović (Igalo);

odbrana – Nikola Tujković, Stefan Ralević (Arsenal), Bogdan Kaluđerović, Vasilije Stojanović, Rejhan Hodžić (Mornar), Luka Skoković, Viktor Miličković (Kom), Marko Bracanović, Luka Kažić (Lovćen), David Ivanović, Andrija Vukčević (Zlatna lopta) i Stefan Mitrović (Grbalj);

vezni red – Blažo Marinović, Nikola Kaluđerović (Lovćen), Andrej Ivanović, Nemanja Kljajević (Grbalj), Andrej Nenezić, Marko Marstijepović (Mornar), Matija Gačević, Janko Ilić (Arsenal), Slavko Popović (As), Zlatan Šuntić (Zlatna lopta) i Damjan Vasiljević (Orjen);

napad – Jovan Abramović (Lovćen), Jakov Krivokapić (Bokelj), Lazar Bulatović (Mornar), Pavle Grbo (Orjen), Matija Bjeletić (Igalo), Radomir Filipović (Čelik) i Milan Barović (Polet stars).

Kamp u Igalu biće održan od 2. do 6. februara.

