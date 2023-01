Kovinić ubjedljiva na startu turnira u Oklendu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tenisera Danka Kovinić ostvarila je pobjedu na startu WTA turnira u Oklendu.

Ona je jutros savladala Japanku Nao Hibino 2:0, po setovima 6:1 i 6:4.

Do pobjede i drugog kola došla je nakon sat i 14 minuta igre.

Japanka, 138. na WTA listi, plasman na glavni turnir izborila je krpz kvalifikacije, pobjedom protiv Rumunke Žaklen Kristijan 2:1.

Naredna protivnica biće joj Amerikanka Loren Dejvis, koja je na startu eliminisala Slovenku Tamaru Zidanšek 2:0 (6:4 i 6:1).

Turnir u Oklendu, koji se igra za nagradni fond od 260 hiljada USD, u sklopu je prioprema za prvi grend slemu u sezoni, Australijan openu, koji počinje 16. januara.

