Kovinić na turniru u Madridu, Erani prva protivnica

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić nastupiće na WTA turniru u Madridu, a prva protivnica biće joj večeras Italijanka Sara Erani.

Duel crnogorske i italijanske teniserke biće posljednji, peti meč na terenu broj osam.

Erani je do glavnog turnira došla kroz kvalifikacije.

Italijanska veteranka, koja ima 35 godina, nekada je bila peta teniserka svijeta.

Igrala je finale Rolan Garosa, a u karijeri je pet puta osvajala Grend slem trofeje u dublu.

Trenutno je 83. na svjetskoj listi.

Kovinić, 57. teniserka svijeta, prošle sedmice osvojila je ITF turnir u portugalskom Oeirašu.

