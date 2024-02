Košarkašice Budućnost Bemaxa sjutra gostuju Celju

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Celju sa istoimenim slovenačkim timom derbi Top osam faze WABA lige.

Budućnost je nakon grupne faze, u kojoj je dominirala i upisala svih osam pobjeda, zadržala maksimalan skor i u drugom dijelu takmičenja.

Pobjedama u dosadašnjem dijelu sezone obezbijedila je plasman na finalni turnir.

Šampion, ekipa Celja, imala je sve pobjede u B grupi, dok je u glavnoj fazi jedini poraz upisala u Podgorici, od Budućnost Bemaksa 67:53.

Trener Vladan Radović kazao je da ih očekuje najveći regionalni derbi, navodeći da je poznato šta godinama donose mečevi Budućnosti i Celja.

“Svjesni smo da nas čeka jako zahtjevan meč, ali nadam se da ćemo nastaviti u dobrom ritmu i da možemo i na najtežem gostovanju da prikažemo dobru igru”, rekao je Radović.

Duel u Celju daće odgovor koji će od ta dva tima fajnal-for čekati sa prve pozicije.

Podgoričkom timu do pol pozicije može i u slučaju poraza do 14 poena, pod uslovom da trijumfuje protiv Orlova u Podgorici i Partizana u Beogradu.

Radović je kazao da se ne bave kalkulacijama koliko je potrebno da budu prvi.

Najbitnije je da budemo jako koncentrisani, kao što smo bili u prošlom meču i da odigramo pametno, čvrsto, sa dobrom energijom i fokusom, kako bi napravili dobru utakmicu”, rekao je Radović.

Duel Celja i Budućnost Bemaksa na programu je sjutra u 19 sati.

