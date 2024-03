Komatina zlatni u Tirani

Podgorica, (MINA) – Član podgoričkog tekvondo kluba Olimp, Ognjen Komatina, osvojio je zlatnu medalju na međunarodnom turniru TOP Tirana open.

Komatina, koji je bio drugi nosilac, do trofeja došao je nakon četiri trijumfa.

Eliminisao je predstavnike Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Grčke.

Komatina je za trijumf u Tirani nagrađen sa 20 bodova za Svetsku i Evropsku rang listu.

Nastupao je u konkurenciji juniora, u kategoriji do 68 kilograma.

Takmicenje je okupilo više od 500 takmičara u uzrasnoj kategoriji kadeta i juniora.

