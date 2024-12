Komatina i Bećović najbolji u 2024. godini

Podgorica, (MINA) – Andrea Komatina iz Tekvondo kluba Olimp i Zinedin Bećović, član podgoričkog kluba S3 proglašeni su za najbolje seniore u 2024. godini u borbama, a Milena Šćepanović iz Akademca i Amel Nuti iz Ulcinja u formama, u tradicionalnom izboru Tekvondo saveza.

Najuspješniji u juniorskoj konkurenciji u 2024. godini bili su Andrea Berišaj (TK S3) i Ognjen Komatina (TK Olimp), priznanje za najbolje kadete podijelili su Petar Adžić (TK S3) i Rijad Derviši (TK Ulcinj), dok je najbolja kadetkinja bila Tara Šljivančanin (TK S3).

Članovi TK S3 Jana Mijović i Dušan Radulović proglašeni su za najbolje u pionirskoj konkurenciji, dok su u mlađepionirskom uzrastu priznanja dobili članovi Ulcinja Nejra i Ahmed Dervišević.

U formama najuspješniji u juniorskoj konkurenciji bili su Dora Vuković (TK Akademac) i Adnan Mekić (TK Ulcinj), dok su u svim ostalim uzrastima najbolji bili takmičari Akademca.

U kadetskoj konkurenciji priznanja su dobili Petra Raković i Ognjen Miketić, u pionirskoj Vanja Drašković i Janko Racković, a kod mlađih pionira Mihaela Rakočević i Pavle Drobnjak.

Za najuspješniji klub u disciplini borbe proglašen je TK S3, a u disciplini forme TK Akademac.

Priznanje za najboljeg trenera uručeno je Vladu Stanišiću, strategu TK S3, dok je za najboljeg sportskog radnika u 2024. godini proglašen Fikret Dušku, sportski direktor Tekvondo saveza Crne Gore.

Svečanost proglašenja najboljih održana je u hotelu Ramada, gdje je prisutne pozdravio i rezultate u godini na izmaku analizirao generalni sekretar Radomir Nastić.

On je naglasio da je 2024. bila godina nastavka odličnih rezultata, godina koja se može uporediti sa veoma uspješnom 2022. i godina u kojoj je osvojena prva seniorska titula na Evropskom klupskom prvenstvu.

