Kluž slavio u Morači

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici od Kluža 79:77, u utakmici 13. kola B grupe Eurokupa.

Rumunski tim, koji je dobio i prvi međusobni duel 89:74, upisao je deveti trijumf u dosadašnjem dijelu takmičenja i ima četiri više od rivala.

Loša posljednja četvrtina koštala je podgorički tim pobjede i povoljnijeg rezultata.

Domaćin je u 19. minutu imala rekordnih 15 poena (41:26), dok je uoči posljednjih deset minuta razlika iznosila 11 poena (61:50).

Budućnost u posljednjem dijelu bukvalno nije postojala na terenu, pa je Kluž na tri minuta prije kraja, trojkom bivšeg igrača podgoričkog sastava Di Džej Silija izjednačio na 67:67.

Ni to nije bio kraj, jer je Kluž na minut i 57 sekundi do kraja stigao do prvog vođstva na meču bacanjima Brajsa Džonsa (71:69).

Isti igrač je na ulasku u posljednji minut kaznio je izgubljenu loptu Mekinlija Rajta i donio svom timu četiri poena razlike (75:71), a onda i 79:74 na 12,4 sekunde do kraja.

Petar Popović je trojkom vratio nadu, Kluž naivno izgubio loptu, ali je Mekinli Rajt uz zvuk sirene promašio polaganje za produžetak.

Rumunski tim do pobjede vodili su Patrik Ričard i Andrija Stipanović sa po 16, dok je Bris Džons meč završio sa 13 poena.

Popović i Brendon Pol ubacili su po 13, dok je poen manje ubacio Kenan Kamenjaš.

