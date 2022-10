Kik bokserima Lovćena 11 medalja u Tešnju

Podgorica, (MINA) – Kik bokseri Lovćena nastup na Balkanskom kupu u Tešnju završili su sa 11 medalja – sedam zlatnih i po dvije srebrne i bronzane, saopšteno je iz cetinjskog kluba.

Navodi se da je cetinjski klub u generalnom plasmanu osvojio treće mjesto u konkurenciji 81 kluba.

Zlatne medalje osvojili su mlađi kadet Dragan Muratović (do 42) i Stefan Drašković (do 47), stariji kadeti Mirko Božović (do 69) i Pavle Petrović (do 47), junior Blažo Popivoda (do 63) i

seniori Jovan Martinović (do 69) i Ilija Perović (do 63).

Srebrni su bili mlađi kadet Luka Marković (do 47)

i stariji kadet Miloš Vojinović (preko 69), a bronzani

Bronzani Jovan Lipovina (do 42) i junior Goran Perović (do 48).

“Lipovina polufinalnom meču zbog visike temperature nije mogao da nastavi takmičenje morao se zadovoljiti bronzom. Bogdan Bokan nije mogao da se bori, a siguran sam da bi osvojio zlatnu medalju, zbog greške u prijavi”, rekao je trener Lovćena Janko Kuzman agenciji MINA.

On je kazao da je ponosan na svoje takmičare i njihov nastup u Tešnju.

“Oni su ponos našega grada Cetinja. Hvala predsjedniku kluba i gradonačelniku Nikoli Đuraškoviću što maksimalno podržava naše šampione”, rekao je Kuzman.

Turnir u Tešnju okupio je više od 600 boraca iz 16 država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS