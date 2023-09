Kata tim, Malović i Dulović prvaci Balkana, šest medalja drugog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Nikola Malović, Nenad Dulović i muški kata tim novi su prvaci Balkana, a crnogorski karatisti drugi takmičarski dan završili su sa šest medalja.

Do finala stigao je i Emre Saljiu, ali je nastup završio sa srebrnom medaljom, dok su bronzani bili Ognjen Bjelajac i ženski tim u borbama.

Malović je u finalnom meču kategorije do 84 kilograma pobijedio Vladimira Brezančića iz Srbije 5:2.

Na startu turnira efektno je pobijedio Mustafu Ajdemira iz Turske 8:0, a do finala eliminisao je trofejnog hrvatskog borca Ivana Kvesića 5:3 i Emira Gećana iz Turske 1:0.

U kategoriji do 67 kilograma, Dulović je u finalu pobijedio Makedonca Emila Pavlova 6:5.

Do meča za zlato eliminisao je Makedonca Stefana Stojmirova 3:0, Lazara Markovića iz Bosne i Hercegovine 2:0 i Stefana Joksića iz Srbije 2:1.

Muški kata tim, u sastavu Vladimir Mijač, Kenan Nikočević, Arijan Kočan i Nikola Milić, u finalu pobijedio je Sjevernu Makedoniju 41,3 – 40,6.

Prethodno su bili bolji i od Bosne i Hercegovine.

Manje sreće u finalu kategorije do 75 kilograma imao je Emre Saljiu, koji je izgubio od Hamze Turulje iz BIH 2:0.

Nastup u finalu izborio je pobjedama protiv Grka Evangelosa Seremetakisa 6:2, Gligora Hadži Kimova iz Sjeverne Makedonije 6:2, Endrita Beke sa Kosova 2:0 i Strahinje Radojčina iz Srbije 1:0.

Bjelajac je u meču za bronzanu medalju u kategoriji do 60 kilograma pobijedio Pavla Dujakovića iz Bosne i Hercegovine 4:3

Na korak od pobjedničkog postolja bio je i Matija Bojić, koji je u meču za treće mjesto u toj kategoriji poražen od Faika Veseljija iz Sjeverne Makedonije 7:5.

U toj kategoriji Ognjen Otašević izgubio je na startu od Dujakovića.

Ženska ekipa u borbama u meču za bronzanu medalju pobijedila je Kosovo 7:1.

U Tirani nastupala je Vasilisa Bujić, Milena JOvanović, Anja Jović i Ksenija Rajović.

U kategoriji do 75 kilograma Larar Jovović je na startu pobijedio Skendera Dolanija iz Albanije 5:0, dok je u drugom izgubio od Petra Zaborskog iz Sjeverne Makedonije 3:2.

Do 84 kilograma, Lazar Kosović pobijedio je na startu Grka Sotirosa Tragasa 2:0 i Bosanca Enisa Memića 3:1, dok je u trećem izgubio od Mihajla Vasiliža iz Srbije 3:2.

Dušan Bijelić na startu poražen je od Uglješe Pejovića iz Srbije 4:1, kao i Lazar Potpara, koji je u kategoriji preko 84 kilograma poražen na startu od Stefana Joksimovića 1:0

U katama, Maša Đukanović osvojila je 13, a Arijana Kočan 15. mjesto.

Zlatni je juče bio Vladimir Mijač u katama, Anja Jović i Jovana Strujić bile su srebrne, a bronzane Vasilisa Bujić i Milena Jovanović.

Uspješan je bio i Igor Dijanić u kategoriji borbi za veterane preko 45 godina i 85 kilograma i osvojio zlatnu medalju.

Sjutra, posjednjeg takmičarskog dana, na programu su ekipna takmičenja.

