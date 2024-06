Karatistima Budućnosti 15 medalja u Bugojnu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti nastup na internacionalnom karate turniru Bugojno open završili su sa 17 medalja – pet zlatnih i po šest srebrnih i bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su kataši Dragutin Stojanović (apsolutni nivo, do deset godina), Strahinja Mujović (oranž pojas, do deset godina) i Nina Krulj (apsolutni nivo, do 11 i do 12 godina) i

junior Lazar Đurđević u borbama (do 68).

Srebrni su bili, u katama Strahinja Mujović (oranž pojas, do 11) i Olga Vukotić (žuti pojas, do sedam i do osam godina), a u borbama Seman Belkovski (8/9 godina, do 38), kadet Vuk Škatarić (do 63) i juniorka Jovana Velimirović (do 53).

Bronzane medalje osvojili su kataši Dragutin Stojanović (apsolutni nivo, do 11 godina), kadet

Dražen Šutović, Nikolina Kostić (žuti pojas, do 9 i 10 godina i u kategoriji preko 36 godina) i Nikola Nikač (do 9 godina, preko 45 kilograma).

Turnir je okupio 630 takmičara iz država regiona.

