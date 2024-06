Kadetkinje poražene od Srbije

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je od Srbije 3:1 (13:25, 25:19, 25:20 i 25:19), na startu Balkanskog prvenstva za odbojkašice do 18 godina u Tirani.

Crnogorske kadetkinje dobro su otvorile utakmicu, dobile su prvi set, ali su nakon 97 minuta igre morale da priznaju poraz.

U crnogorskom sastavu istakle su se Lana Rakočević sa 12 i Elena Čolaković sa 11, dok je poen manje dodala Darja Popović.

U ekipi Srbije, Milana Stanković osvojila je 13 poena.

Crna Gora narednu utakmicu igraće u srijedu protiv selekcije Moldavije.

