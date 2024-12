Kadeti poraženi i u drugom meču

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Baru od Izraela (30:22), u drugom od tri kontrolna meča.

Crnogorski kadeti izgubili su i prvi međusobni duel, ranije danas u dvorani Topolica, (33:28).

U crnogorskoj selekciji najefikasniji je bio Danilo Gutić sa sedam golova, dok je Nemanja Batuta postigao šest.

Novi duel na prgramu je sjutra u Podgorici.

Crnogorskim kadetima dueli sa Izraelom poslužiće kao odlična priprema za Mediteransko prvenstvo naredne godine.

