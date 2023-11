Kadeti na turniru u Portugalu

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore ućestvovaće od 15. do 21. novembra na turniru preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Rivali crnogorskim fudbalerima u petoj grupi, osim domaćina Portugala, biće Češka i Albanija.

Plasman u elitnu rundu izboriće dvije najbolje selekcije, kao i pet najboljih trećeplasiranih ekipa iz svih kvalifikacionih grupa.

Selektor Radovan Kavaja objavio je spisak od 20 igrača koji će nastupiti u Portugalu.

Na spisku su golmani – Tomaš Đurović (Iskra) i Danis Muković (Novi Pazar, Srbija);

odbrana – Zarija Mugoša, Vojislav Jokić, Lazar Martinović (Budućnost), Maksim Đukić (Berane), Miloš Maraš (Grafičar, Srbija), Luka Šćekić (Budva), Todor Miljanić (Sutjeska) i Vasilije Novaković (Arsenal);

vezni red – Petar Barjaktarović (Berane), Mladen Račić (Podgorica), Luka Perović (Mornar), Vuk Pavićević, Lazar Savović (Budućnost), Matija Nikčević (Sutjeska), Nikola Balević (Budva), Petar Jauković (Vojvodina, Srbija) i Vuk Vlahović (Dinamo Zagreb, Hrvatska);

napad: Andrej Kostić (Budućnost).

Selektor Kavaja kazao je da će crnogorska selekcija imati izuzetno jaku konkurenciju u kvalifikacijama.

“Prvi cilj nam je da budemo takmičari, da budemo konkurentni u svakoj utakmici. Mislim da smo spremni za to, intenzitet i kvalitet treninga prethodnih dana daju nam pravo za to. Na tako jakim utakmicama ćemo i najbolje vidjeti koliko smo blizu ili daleko od tog vhunskog nivoa”, kazao je selektor Kavaja.

Crnogorski fudbaleri turnir otvaraju utakmicom sa Češkom (15. novembar), tri dana kasnije sastaće se sa Portugalom, dok je Albanija rival u posljednjem kolu, 21. novembra.

“Tri jake utakmice u devet dana mogu nam stvoriti problem na fizičkom planu, pogotovo za utakmicu posljednjeg kola. Ipak, nema predaje unaprijed, želimo da odigramo na gornjoj granici svojih mogućnosti, jer jedino tako možemo da se nadamo dobrom rezultatu, rekao je Kavaja.

