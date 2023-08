Jovanović na Svjetskim igrama u Rijadu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska karatistkinja Milena Jovanović nastupiće na karate turniru, koji će u okviru Svjetskih igara borilačkih sportova biti održan 20. i 21. oktobra u Rijadu, saopšteno je iz Karate saveza.

Najavljeno je učešće takmičara iz 210 država svijeta, koji će se nadmetati u 16 sportova.

Jovanović će se takmičiti u borbama, u kategoriji preko 68 kilograma.

U njenoj kategoriji nastupiće i predstavnice Irana, Novog Zelanda, Kanade, Rumunije, Maroka, Spanije i Japana.

Članica Omladinca ima četiri medalje sa šampionata Evrope i svijeta u mlađim kategorijama.

Osvojila je kadetsku bronzu sa šampionata svijeta 2017. na Tenerifima, juniorsko srebro sa Evropskog prvenstvu u danskom Alborgu 2019. i zlato sa šampionata Evrope za mlađe seniorke u finskom Tampereu 2021. i prošlogodišnju bronzu sa Svjetskog prvenstva u turskoj Konji.

