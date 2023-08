Joksimović odredio konačan spisak za EP

Podgorica, (MINA) – Selektor muške seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore, Ivan Joksimović, odredio je konačan spisak igrača koji će nastupiti na Evropskom prvenstvu u Skoplju.

Naši odbojkaši će na treći uzastopni nastup na Euro Voleju otputovati u utorak, 29.avgusta.

Joksimović računa na 14 odbojkaša.

Crnogorsku odbojku predstavljaće tehničari –

Rastko Milenković, Danilo Dubak i Marko Joksimović;

korektori – Aleksandar Minić, Bojan Strugar i Đorđe Jovović;

primači servisa – Vojin Ćaćić (kapiten), Marko Bojić i Ivan Zvicer;

srednji blokeri – Blažo Milić, Luka Babić i

Nikola Đurović i

libero – Jovan Delić i Milan Rovčanin.

Odbojkaši Crne Gore sve utakmice grupne faze (grupa C) igraće u Skoplju, a protivnici će im, pored domaćina Sjeverne Makedonije, biti selekcije Holandije, Danske, Češke i Poljske.

Treći uzastopni nastup na šampionatima Starog kontinenta, Crna Gora će početi 31. avgusta u 17 sati utakmicom protiv selekcije Holandije.

Crnu Goru, nakon dana pauze, očekuju tri utakmice u tri dana – 2. septembra protiv Sjeverne Makedonije, 3. septembra protiv Danske (17h) i Češke (4. septembra).

Posljednji meč u grupi odigraće 6. septembra protiv selekcije Poljske, vicešampiona svijeta.

Selektoru Joksimoviću u radu će pomagati pomoćni treneri Miloš Marković i Miljan Bošković, kondicioni treneri Vladimir Živanović i Mirko Eraković, statističar Luka Zucović i fizioterapeut Nikola Vojinović, dok će Danilo Petrović biti zadužen za komunikaciju sa medijima.

