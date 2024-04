Jokić, Dončić i Šaj Gildžes Aleksander kandidati za MVP lige

Podgorica, (MINA) – Košarkaš Denvera, Nikola Jokić,

Luka Dončić iz Dalasa i Šaj Gildžes Aleksander iz Oklahome kandidati su za najboljeg košarkaša NBA lige, objavljeno je na zvaničnom sajtu tog takmičenja.

NBA liga objavila je kandidate za sedam individualnih nagrada – MVP, najbolji defanzivac, igrač koji je najviše napredovao, majstor za završnice /klač/, ruki godine, šesti igrač i trener sezone.

U konkenciji za najboljeg defanzivca lige su Bem Adebajo iz Majamija, Rudi Gober iz Minesote i Viktor Vembanjama, ruki San Antonija.

Kao igrači koji su najviše napredovali u ovoj sezoni, za priznanje konkurišu Tajriz Maksi iz Filadelfije, Alperen Šengun iz Hjustona i Kobi Vajt iz Čikaga.

Za rukija godine najveće šanse daju se Francuzu Viktoru Vembanjami iz Sparsa, a protivkandidati su mu Čet Holmgren iz Oklahome i Brendon Miler iz Šarlota.

Za najboljeg šestog košarkaša lige u konkurenciji su Malik Monk iz Sakramenta, Bobi Portis junior iz Milvokija i Naz Rid iz Minesote.

Trojica asova za “klač” igrača godine, odnosno majstora završnice koji rješava teške situacije, su Stef Kari iz Golden Stejta, Damar Derozan iz Čikaga i Šaj Gildžes Aleksander iz Oklahome.

Za trenera godine konkurišu Mark Degnolt iz Oklahome, Kris Finč iz Minesote i Džamal Mozli iz Orlanda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS