Gojković u polufinalu, obezbijedila bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković plasirala se u polufinale i obezbijedila bronzanu medalju na seniorskom prvenstvu Evrope u Budvi.

Gojković je danas u četvrtfinalnom meču kategorije do 54 kilograma, jednoglasnom odlukom sudija, pobijedila Čehinju Klaudiju Totovu.

Članica Budve odlično je odradila meč, dominirala je sve tri runde i preciznim udarcima pogađala protivnicu, koja danas nije imala rješenja.

To je njena prva seniorska, ukupno peta medalja sa šampionata Evrope.

U karijeri ima i četiri evropske zlatne medalje u konkurenciji juniora i mladih.

“Presrećna sam, osvojila sam seniorsku medalju za moj grad i Crnu Goru. Meč se odvijao kako sam očekivala i odradila ga kako sam se i dogovorila sa svojim trenerom”, kazala je Gojković nakon meča.

Ona se zahvalila navijačima na podršci, navodeći da je osjećala njihovu podršku i da joj je mnogo značila u ringu.

Govoreći o polufinalnoj borbi, ona je naglasila da je očekuje izuzetno kvalitetna protivnica.

“Daću sve od sebe i nadam se da ću se izboriti finale. Još nijesam svjesna uspjeha. Svaka medalja je vrijedna, ali se seniorska naviše cijeni i vrednuje”, rekla je Gojković.

Gojković, koja je u osmini finala eliminisala Španjolku Marije del Karmen Madueno Konde, osvojila je drugo evropsko odličje za crnogorski boks.

Plasman u polufinale juče je izborila Tamara Radunović, u kategoriji do 70 kilograma, pobjedom protiv Aleksandre Rapaić iz Srbije.

Naredna protivnica Bojane Gojković, u petak, biće Jekaterina Sičeva iz Jermenije, koja je u četvrtfinalnoj borbi pobijedila Vilmu Vitanen iz Finske.

Istog dana na ring će i Radunović protiv Ani Hovsepian iz Jermenije.

