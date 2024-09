Gacko osvojilo trofej u Baru

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Gacka pobjednice su 31. Port kupa u Baru.

Šampionke Bosne i Hercegovine do trofeja došle su sa maksimalnim učinkom, a u posljednjem kolu savladale su domaćina, Luku Bar sa maksimalnih 3:0 (25:20, 25:22 i 25:13).

Prethodno su bile bolje od Marine Kaštele 3:2 i Budućnosti 3:0.

Drugo mjesto osvojila je Marina Kaštela koja je u trećem kolu savladala Budućnost rezultatom 3:1 (25:21, 26:24, 19:25, 25:18), a trijumf su upisale i protiv Luke Bar 3:2, dok su u pet setova poražene od Gacka.

Domaće odbojkašice slavile su protiv Budućnosti 3:2 u prvom kolu i obezbijedile treće mjesto, uz poraz u pet setova od Marine Kaštele, kao i poraz od ovogodišnjeg osvajača turnira, maksimalnim rezultatom.

Budućnost je turnir završila bez trijumfa.

Za najkorisniju igračicu turnira proglašena je Ivana Radović iz Gackog.

