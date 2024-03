Džudo savez stipendiraće devet džudista

Podgorica, (MINA) – Džudo savez u 2024. godini stipendiraće devet takmičara, saopšteno je iz te asocijacije.

Stupendijske ugovore sa predsjednikom Jovicom Rečevićem potpisali su Jovana Peković, Jovana Mrvaljevic, Andrijana Šutović, Petar Radović, Novo Raičević, Andrija Martinović, Nikola Gardašević, Anto Dubreta i Stefan Kovinić.

Rečević je, nakon potpisivanja ugovora, kazao da Džudo savez pokazuje brigu o najuspješnijim takmičarima.

“Dodjela stipendija predstavlja doprinos razvoju njihove dalje sportske karijere i postzanju što boljih takmičarskih rezultat na zadovoljstvo svih ljubitelja džudo sporta u Crnoj Gori”, rekao je Rečević.

