Dukić: Čast nositi zastavu na svečanom otvaranju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić, koji će sa teniserkom Dankom Kovinić nositi zastavu Crne Gore na svečanom otvaranju, kazao je da je to za njega velika čast i najuzvišeniji trenutak u karijeri.

Svečano otvaranje i defile sportista rijekom Senom planirano je za 20 sati.

Takmičenja u jedrenju biće održana u Marseju, Dukićev prvi nastup planiran je za 1. avgust.

Dukić, kome su to četvrte Olimpijske igre u karijeri, kazao je da je samo učešće na tom takmičenju san svakog sportiste.

“Dobio sam tu čast da nosim zastavu Crne Gore sa Dankom Kovinić što je najuzvišeniji trenutak u mojoj karijeri. Ponosan sam, daću svoj maksimum da na dostojanstven i pravi način predstavljam Crnu Goru”, rekao je Dukić.

Govoreći o pripremama, koje je odradio u Marseju, on je naglasio da je imao jedan lijep pripremni period.

“Tu sam već pet dana, spreman sam fizički, kao i psihički i nadam se da će to tako i da ostane. Ne postoji nikakav pritisak, jedriću na visokom nivou”, rekao je Dukić.

