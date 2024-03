Dubai naredne sezone u ABA ligi

Podgorica, (MINA) – Dubai će od naredne sezone igrati u ABA ligi, odlučila je Skupština regionalnog košarkaškog takmičenja.

Protiv ulaska tog kluba u regionalno takmičenje bio je samo Partizan, dok je devet klubova glasalo za prijem.

Podgorička Budućnost nije prisustvovala Skupštini.

Dubai bi, kako je najavljeno, od naredne sezone trebao da nastupi i u Eurokupu, a nakon toga da postane član Evrolige.

