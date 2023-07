Đoković u četvrtfinalu Vimbldona

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Vimbldona.

On je danas u osmini finala savladao Huberta Hurkača 3:1, po setovima 7:6, 7:6, 5:7 i 6:4.

Meč je počeo juče, ali je prekinut nakon drug seta.

Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv sedmog nosioca, Rusa Andreja Rubljova.

