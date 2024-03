Đinović u finalu, Lekić, Savković i Radenović zaustavljeni u polufinalnim mečevima

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović plasirao se u finale međunarodnog bokserskog turnira Beogradski pobjednik, dok su Stefan Savković, Nikola Lekić i Nina Radenović poraženi u polufinalnim mečevima.

Đinović je u polufinalnom meču kategorije do 60 kilograma pobijedio Artura Garariana iz Jermenije.

U borbi za zlato čeka ga sjutra Rus Aršak Tovmasian.

Đinović je u prva dva kola eliminisao

Mađara Krizita Kovača i Stefana Camovića iz Srbije.

Na korak od finala, poslije dva trijumfa, stao je Savković, koji je u polufinalnoj borbi izgubio od Sabarzahana Akalikova iz Kazakstana.

U kategoriji do 92 kilograma, Lekić je poražen od Rusa Ramazana Dadajeva, dok je od Radenović u kategoriji do 63 kilograma bolja bila Ruskinja Kristina Kulhulova, koja boksuje za Srbiju.

Medalju je, kao Savković, Lekić i Radenović, osvojio i Petar Liješević, koji zbog povrede palca desne ruke nije mogao da se suprostavi Hamletu Harutjanu iz Jermenije.

Za zlatnu medalju boriće se sjutra i Tamara Radunović protiv Rikol Maels iz Francuske.

