Đinović petoplasirani u finalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastrijelac Milan Đinović kao petoplasirani završio je nastup u finalu Svjetskog kupa u Osijeku.

On je u disciplini vazdušna puška, u kategoriji SH1 R3 mix, finalno takmičenje završio sa 189,4 kruga.

Plasman u finale izborio je kao sedmoplasirani u kvalifikacijama sa 628,2 kruga.

Đinović je tim rezultatom drugi put ove sezone potvrdio MQS normu za Paraolimpijske igre u Parizu (625).

Njegov trener Željko Božović kazao je da je Đinović ostvario veliki uspjeh za crnogorski streljački sport.

“Đinović je na svom prvom Svjetskom kupu izborio finale, u kvalifikacijama je bio sedmi da bi u finalu popravio plasman i takmičenje završio kao petoplasirani. Mjeseci napornog rada su se isplatili, a ovo je veliko iskustvo pred njegov debi na Evropskom prvenstvu”, rekao je Božović.

Drugi crnogorski predstavnik Ambroz Nikač nastupiće u srijedu, u disciplini vazdušni pištolj, u katagoriji SH1 P1.

Đinoviću i Nikaču Svjetski kup u Osijeku posljednja je provjera pred debitantski nastup crnogorskih strijelaca na Evropskom prvenstvu u parastreljaštvu, koje će od 16. do 20. avgusta biti održano u Roterdamu.

Njihov nastup u Osijeku finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za ovu godinu koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

