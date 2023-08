Đinović na Evropskom prvenstvu u Roterdamu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastrijelac Milan Đinović i njegov trener Željko Božović otputovali su na Evropsko prvenstvo koje će od 16. do 20. avgusta biti održano u Roterdamu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Đinović će se takmičiti u disciplini vazdušna puška, u kategoriji SH1 R3 mix.

Biće to njegov debitantski nastup na šampionatu Evrope.

On je ove sezone, na Gran priju u Hanoveru i Svjetskom kupu u Osijeku, ostvario minimalni kvalifikacioni standard za nastup na Paraolimpijskim igrama u Parizu 2024.godine.

Prema preliminarnim prijavama, očekuje se više od 30 takmičara u njegovoj kategoriji.

Đinović će na streljačku liniju u petak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS