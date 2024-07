Dedivanović i Radulović na pobjedničkom postolju

Podgorica, (MINA) – Plivači podgoričkog kluba osoba sa invaliditetom Mako nastup na Otvorenom regionalnom prvenstvu u paraplivanju, Podgorica open, završili su sa sedam medalja – četiri zlatne i tri srebrne.

Zlatne medalje osvojila je Iskra Dedivanović, kategorija S9, u trkama na 100 prsno (1:52,50), 50 leđno (45,05), 100 leđno (1:40,47) i 50 metara delfin (42,57).

Dedivanović je bila i srebrna na 50 slobodno (40,21) i 100 slobodno (1:34,01).

Plasman na pobjendičko postolje izborio je i Rastko Radulović u kategoriji S14, koji je trku na 200 metara slobodno isplivao za četiri minuta, 49 sekundi i 87 stotinki.

Od takmičara podgoričkog kluba Mako nastupili su još Nebojša i Nikola Bulatović, Tomas Radulović, Ognjen Rončević i Đurđa Borović.

Takmičenje na otvorenom bazenu Sportskog centra Morača okupilo je više od 30 takmičara iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Svečano ga je proglasila otvorenim ambasadorka Francuske u Crnoj Gori, An Mari Maske.

Tradicionalni miting održan je u saradnji plivačkog kluba Myako i Paraolimpijskog komiteta, a pod pokroviteljstvom Glavnog grada.

