Dalas na korak od velikog finala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Dalasa savladali su

Minesotu 116:107 i poveli 3:0 u finalu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Dalas su do pobjede vodili Luka Dončić i Kajri Irving sa po 33 špena.

Istakao se i Pi Džej Vašington 16, dk je Derik Džons ubacio 11 poena.

U ekipi Minesote najefikasniji je bio Entoni Edvards sa 26 poena.

Naredna utakmica igra se u noći između utorka i srijede, a domaćin će biti Dalas.

