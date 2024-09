Da se zbog sudijskog kriterijuma nikada više ne gube bodovi

Podgorica, (MINA) – Nadamo se da se više nikada neće desiti da Budućnost zbog “čudnog” sudijskog kriterijuma gubi bodove od, na papiru, daleko kvalitetnijih i bogatijih klubova, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Navodi se da u podgoričkom klubu žele da vjeruju da je to bio samo loš dan službenih lica.

“S nestrpljenjem očekujemo nastavak takmičenja u Ligi šampiona. Uzdignute glave, sa željom da nastavimo da rastemo kao tim! Uvjereni smo da će i navijači prepoznati borbenost nove generacije našeg kluba i podržati ih da nastave da grade lijepu budućnost Budućnosti”, stoji u saopštenju Budućnosti.

Iz Budućnosti reagovali su nakon suđenja u subotnjem duelu protiv Odenzea, u trećem kolu Lige šampiona.

“Ne želimo da ponavljamo sa kakvim problemima samo se suočili prije početka sezone. Nećemo ponavljati ni to da smo kasnili sa početkom priprema i koliko je nepoznanica bilo uoči početka takmičenja sa najboljim timovima u Evropi. Ne tražimo alibi, već realno i kritički želimo da damo osvrt na dosadašnja tri meča”, stoji u saopštenju.

Navodi se da je utisak iz Bukurešta, a naročito iz Odenzea, da su karakter i odnos svih djevojaka – putokaz za naredne mečeve!

“Djevojkama i stručnom štabu podrška i poštovanje za prikazano u Danskoj”, stoji u saopštenju.

