Cungu i Kovinić najbolji i u 2023. godini

Podgorica, (MINA) – Rezart Cungu i Danka Kovinić najbolji su crnogorski teniseri u 2023. godini, u tradicionalnom izboru Teniskog saveza Crne Gore (TSCG).

Kovinić će godinu završiti na 150. mjestu WTA liste, dok je Cungu 936. teniser svijeta.

TSCG je uručio priznanja najboljim i u kategorijama do deset, 12, 14, 16 i 18 godina.

U kategoriji do deset godina najbolji su Matija Stanković (As) i Nikolina Pešić (Elit), do 12 Petar Stanković (As) i Nađa Knežević (Nec), a do 14 godina Luka Lukovac (Eminent) i Maša Prijović (Nec).

U kategoriji do 16 godina najbolji nacionalni rang imali su Skender Katana (Belvi) i Maša Prijović (Nec), do 18 godina Milan Ristov (Eminent).

U konkurenciji seniora najbolji nacionalni plasman Jovan Tomović.

Najbolji plasman na rang listi Evropske teniske asocijacije (ETA) do 14 godina imali su Nastasija Delić (250, Maestral) i Vuk Krstajić (38, Maestral), a do 16 godina Iva Lakić (75, Eminent) i Vuk Krstajić (137, Maestral).

Na juniorskoj ITF listi najbolji plasman imaju Iva Lakić (199, Eminent) i Milan Ristov (499, Eminent).

Nagrađene i goste na svečanom proglašenju najboljih u hotelu Podgorica pozdravio je predsjednik Teniskog saveza Dimitrije Rašović.

