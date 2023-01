Crnogorski rukometaši slavili protiv Čilea

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Krakovu selekciju Čilea 35:33 (20:18), u utakmici trećeg kola A grupe Svjetskog prvenstva u Poljskoj i Švedskoj.

Crnogorski rukometaši su tom pobjedom, drugom na šampionatu, izborili plasman u narednu rundu takmičenja.

Savladali su i Iran 34:31, a jedini poraz doživjeli su na startu od Španije 30:25.

Crnogorski rukometaši opravdali su očekivanja, ali su do pobjede došli teže od očekivanog.

Od šestog minuta preuzeli su vođstvo, koje je više puta iznosilo i četiri gola, ali su se uporni Čileanci vraćali i bili u igri do samog kraja.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili su Miloš Vujović sa 12 i Branko Vujović sa devet golova.

U selekciji Čilea najbolji je bio Ervin Fojčman sa devet golova.

U drugom meču A grupe, dva i po sata kasnije, sastaće se Španija i Iran.

