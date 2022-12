Crnogorski plivači na festivalu u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Članovi paraplivačke reprezentacije Crne Gore, Iskra Dedivanović i Tomas Radulović, nastupiće za vikend na trećem sankcionisanom međunarodnom festivalu u plivanju za osobe sa invaliditetom u Zagrebu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Dedivanović će, u kategoriji S 9, plivati u disciplinama 50 i 100 metara slobodnim i prsnim stilom.

Radulović će u kategoriji S5 nastupiti u disciplinama 50, 100 i 200 metara slobodnim stilom.

Crnogorsku reprezentaciju u Zagrebu predvodi trener Boško Radulović.

“Organizator mitinga je Plivački savez osoba sa invaliditetom Hrvatske i Hrvatski paraolimpijski komitet, uz tehničku podršku Plivačkog kluba Dubrava iz Zagreba”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Takmičenje se nalazi u kalendaru Svjetske paraplivačke organizacije /World Para Swimming/.

“Nastup paraplivačke reprezentacije Crne Gore finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, koji je podržan od Ministarstva sporta i mladih za 2022. godinu”, piše u saopštenju.

