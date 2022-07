Crnogorski odbojkaši bolji od Bosne i Hercegovine

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Kolašinu, u kontrolnom meču, selekciju Bosne i Hercegovine 3:0 (25:15, 25:21 i 25:23).

Izabranici selektora selektora Ivana Joksimovića dobili su i jučerašnji trening meč 3:1 (25:18, 23:25, 25:18 i 25:16).

Crnogorskim odbojkašima dueli sa Bosnom i Hercegovinom u sklopu su priprema za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Rivali crnogorskoj selekciji biče Luksemburg (3. avgust), Portugal (7. avgust) i Island (10. avgust).

