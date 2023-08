Crnogorski košarkaši u finalu turnira u Tbilisiju

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale turnira u Tbilisiju.

Izabranici selektora Boška Radovića savladali su danas u polufinalnom meču selekciju Irana 81:66.

To je prvi trijumf crnogorskih košarkaša u pripremnim mečevima, nakon poraza od Francuske (80:69) i Slovenije (104:100).

Crnogorska selekcija opravdala je ulogu favorita i već u prvoj četvrtini stekla dvocifrenu prednost (30:17), koja je na poluvremenu iznosila 24 poena (51:27).

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Nikola Vučević sa 19, Nemanja Radović je ubacio 14, dok je

Marko Simonović meč završio sa 12 poena.

U iranskoj selekciji Metin Aghajanpur i Mohammad Amini postigli su po 14, dok je poen manje dodao Behnam Jakhčalidehkordi

Rival Crne Gore u nedjeljnom finalu biće bolji iz duela Gruzije i Jordan.

Crnogorskim košarkašima tuirnir u Tbilisiju u sklopu je završnih priprema za Svjetsko prvenstvo, koje je na programu od 25 avgusta do 10. septembra.

Rivali na Mundobasketu biće im Litvanija, Meksiko i Egipat.

