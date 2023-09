Crnogorski boćari slavili protiv Srbije i Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Boćarska reprezentacija Crne Gore upisala je dva trijumfa drugog takmičarskog dana Petoboja nacija u Tivtu.

Crnogorski boćari slavili su protiv Srbije 12:2 i Hrvatske 8:6.

U dosadašnjem dijelu takmičenja zabilježili su juče poraz od Bosne i Hercegovine (BIH) 9:5.

Za sjutra zakazan je duel sa Slovenijom.

Slovenija je danas zabilježila pobjede protiv BIH 8:6 i Srbije 10:4.

Na startu turnira izgubila je juče od Hrvatske 10:4.

