Crnogorski boćari otputovali na SP za omladince u Alžiru

Podgorica, (MINA) – Omladinska boćarska reprezentacija Crne Gore otputovala je danas na Svjetsko prvenstvo, koje će od 20. do 24. septembra biti održano u Alžiru, saopšteno je iz Boćarskog saveza.

Crnogorska reprezentacija nastupiće u sastavu Gracija Stjepčević, Mateo Počanić, Igor Petković i Ilija Belan.

Predvodiće ih selektor Niko Stjepčević.

Saopšteno je da je Boćarski savez učinio sve da omladincima obezbijedi potrebne uslove za pripreme i odlazak na šampionat svijeta.

“Riječ je o veoma talentovanoj generaciji, koju predvodi Gracija Stjepčević, pa treba očekivati lijepe vijesti iz Alžira”, navodi se u saopštenju.

