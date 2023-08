Crna Gora sjutra sa Litvanijom, Peri: Možemo još bolje

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Talinu sa Litvanijom utakmicu trećeg kola D grupe Svjetskog prvenstva.

Obje selekcije ostvarile su pobjede u prva dva kola pa će predstoječi duel odlučiti pobjednika grupe.

Izabranici selektora Boška Radovića pobjedama protiv Meksika (91:71) i Egipta (89:74) izborili su drugu fazu takmičenja i ostvarili najveći uspjeh u istoriji crnogorske košarke.

Crna Gora je izborila i kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu 2024.

Amerikanac u crnogorskom dresu Kendrik Peri je, govoreći o meču sa Litvanijom, kazao da se

osjeća dobro i samouvjereno.

“Bio je cilj da prođemo u drugu fazu, to smo uspjeli. Sada moramo da nastavimo da igramo dobro, znamo da možemo još bolje, a moramo da ispravimo greške”, rekao je Peri.

Komentarišući rivala, kazao je da Litvanija igra agresivnu i kvalitetnu košarku.

“Ključ utakmice je da im odgovorimo u skokovima, ali i da čuvamo loptu. Tokom prethodna dva duela bili smo meki na lopti, uključujući i mene, imao sam mnogo grešaka. Moramo biti fokusirani da bi došli u dobru situaciju“, rekao je crnogorski plejmejker.

On smatra da Crna Gora ima kvalitet da parira Litvaniji.

“Upisali smo dvije pobjede, znamo da možemo da igramo još bolje, imamo mnogo samopouzdanja. Na nama je da izađemo, budemo koncentrisani i damo sve od sebe da pobijedimo”, zaključio je košarkaš Unikahe.

Pomoćni trener u stručnom štabu, Vladimir Todorović, kazao je da je ostvaren veliki uspjeh i da je crnogorska reprezentacija nalazi tamo gdje je željela da bude.

“Stvarno veliki uspjeh za reprezentaciju i našu zemlju. Srećni smo, nalazimo se tamo gdje smo željeli da budemo. Sada smo fokusirani na nastavak prvenstva i očekujem da budemo na još većem nivou”, rekao je Todorović.

Crnogorski i litvanski košarkaši bili u istoj kvalifikacionoj grupi za Mundobasket u Japanu, Indoneziji i na Filipinima.

Litvanija je dobila oba duela – Kaunasu je bilo 90:73, a u Podgorici 65:56.

Todorović smatra da je Litvanija velika reprezentacija, koja dolazi iz košarkaške nacije.

“Suvišno je pričati koliko je košarka popularna u Litvaniji. Sjajna su atletska ekipa, imaju talentovanu bekovsku liniju, a mobilne i agresivne centre koji prijete i ispod koša i spolja. Očekuje nas zahtjevna utakmica, najzahtjevnija do sada”, rekao je Todorović.

On je naglasio da Crna Gora mora biti na boljem nivou tokom cijelog meča kako bi odgovorila na sve ono što Litvanija pruža.

“Sigurno da možemo bolje u samoj organizaciji napada. Tu smo imali najviše problema zbog pada koncentracije i fokusa. Stalno potenciramo tačnost i preciznost u igri, to mora da bude na višem nivou. Što se tiče odbrane, igramo kvalitetno, ali ima prostora da budemo još bolji“, zaključio je Todorović.

