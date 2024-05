Crna Gora sa troje atletičara na EP u Rimu

Podgorica, (MINA) – Rim će od 7. do 12. juna biti domaćin seniorskog prvenstva Evrope, na kojem će nastupiti i troje crnogorskih atletičara, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Crnu Goru će predstavljati Danijel Furtula u bacanju diska, Marija Vuković u skoku uvis i Darko Pešić u desetoboju.

Crnogorski atletičari plasirali su se na osnovu kvalifikacionih kvota i rezultata koje su imali u prethodnom periodu, kao i rang listama koje je napravila Evropska atletska federacija.

Furtula u bacanju diska i Marija Vuković u skoku u vis imaju kvalifikacije 7. juna, finale u bacanju diska je istog dana, a u skoku uvis dva dana kasnije.

Takmičenje u desetoboju zakazano je za 10. i 11. jun.

Sa Marijom Vuković na šampionatu biće i njen trener Grk Dimitrios Vasilikos.

Pešića u desetoboju pratiće tim u sastavu trener Goran Obradović i fizioterapeut Melik Feler.

“Na Evropskom prvenstvu, kao specijalni gost predsjednika Evropske atletske federacije Dobromira Karamarinova, prisustvovaće predsjednik Atletskog saveza Milorad Vuletić”, saopšteno je iz te asocijacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS