Crna Gora sa pet boksera na EP u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski boks na seniorskom prvenstvu Evrope u Beogradu predstavljeće pet reprezentativaca, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Šampionat će zvanično početi sjutra, a od crnogorskih boksera za medalje u dvorani Aleksandar Nikolić boriće se Tomislav Đinović (do 60), Stefan Savković (do 71), Petar Marčić (do 80), Dilan Prašović (preko 92) i Tamara Radunović (do 70 kilorama), bronzana sa prethodnog šampionata Evrope u Budvi.

Selektor Nikola Ružić nije mogao da računa na Petra Liješevića i Bojanu Gojković.

Liješević je sredinom marta na međunarodnom turniru Beogradski pobjednik povrijedio šaku i bio primoran da je operiše, dok će Gojković zbog zdravstvenih problema propustiti šampionat.

U stručnom štabu, osim Ružića, su i treneri Sergej Kudrjavcov i trener Momčilo Zlatičanin.

Crnogorsku delegaciju kompletirao je Blažo Jabučanin, koji će suditi mečeve na šampionatu.

