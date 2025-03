Crna Gora pobijedila Farska Ostrva, Kuč za pobjedu u nadoknadi vremena

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Nikšiću selekciju Farskih Ostrva 1:0, u utakmici drugog kola L grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Odlučujući pogodak postigao je Edvin Kuč, u šestom minutu sudijske nadokande.

To je druga pobjeda crnogorskih fudbalera, nakon što su na startu novog kvalifikacionog ciklusa pobijedili i Gibraltar 3:1.

Farska Ostrva su i nakon drugog meča bez bodova.

Crna Gora se dugo mučila, bez velikih šansi i ideje u napadu.

Osim pogotka Kuča, jedinu pravu priliku imao je Nikola Krstović u 87. minutu, šutirao je iz dobre pozicije, ali je siguran bio golman Matijas Lamhauge.

Vrijedni pažnje bile su i polušanse Andrije Vukčevića i Stevana Jovetića u prvom, kao i Krstovića i Radulovića u drugom poluvremenu.

U drugom meču te grupe Češka je kao gost slavila protiv Gibraltara 4:0.

Češka će biti naredni rival Crne Gore, 6. juna u Plzenu.

