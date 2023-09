CBCG: Novčane nagrade članovima košarkaške reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Centralna banka Crne Gore dodijeliće novčane nagrade članovima košarkaške reprezentacije Crne Gore i njenom selektoru za istorijski uspjeh ostvaren na Svjetskom prvenstvu.

Crnogorski košarkaši nastup na šampionatu završili su na 11. mjestu.

“Na taj način CBCG želi da iskaže poštovanje sjajnim košarkašima za uloženi rad i trud i zahvali im na doprinosu koji daju podizanju ugleda Crne Gore u svijetu”, piše u saopštenju.

