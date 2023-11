Budva domaćin EP, finalne borbe u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Budva i Podgorica od sjutra do 19. novembra biće domaćini Evropskog prvenstva u boksu za seniore i seniorke do 22 godine, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Ljubitelji boksa u Budvi imaće priliku da uživaju u preliminarnim i polufinalnim borbama do 17. novembra, dok će finala biti održana u podgoričkoj dvorani Morača 19. novembra.

Najavljeno je učešće više od 300 boksera i bokserki iz 35 država Evrope.

Crnu Goru će predstavljati Bojana Gojković (do 57), Nina Radenović (do 63), Tomislav Đinović (do 60), Luka Gačević (do 63,5), Đorđe Smolović (do 71), Petar Liješević (do 86) i Nikola Lekić (do 92).

“Zahvaljujući Svjetskoj bokserskoj federaciji i predsjedniku Umaru Kremljovu obezbjedjen je i nagradni fond za učesnike u iznosu od 500 hiljada USD. Svi osvajači zlatne medalje dobiće osam, srebrne četiri, bronzane po dvije i četvrfinalisti po hiljadu USD”, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

